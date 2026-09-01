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Царьград

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"Витёк и Зятёк" - особый пункт визита Силуанова в США

"Витёк и Зятёк" - особый пункт визита Силуанова в США

В последний день лета министр финансов России Антон Силуанов неожиданно провёл встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом по мирному урегулированию конфликта с Украиной.

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