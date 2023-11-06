Повышенное загрязнение воздуха вновь прогнозируется в Алматы

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в южной столице 6 ноября, передает inAlmaty.kz. Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
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