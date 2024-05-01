Южная Осетия и Руснефтегаз начнут совместные геолого-разведывательные работы Правительство Южной Осетии и Руснефтегаз подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ (ГРР) на нефть в республике.
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Южная Осетия и Руснефтегаз начнут совместные геолого-разведывательные работы Правительство Южной Осетии и Руснефтегаз подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ (ГРР) на нефть в республике.
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