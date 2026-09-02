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Вгудок

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Ярик на контрольном списывании. Ярославский вокзал ждёт реконструкция по «ленинградскому» стандарту

Ярик на контрольном списывании. Ярославский вокзал ждёт реконструкция по «ленинградскому» стандарту

О старте масштабной реконструкции Ярославского вокзала сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров.

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