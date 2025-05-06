Потерявшая деньги и недвижимость Орбакайте сбежала к матери — последняя надежда

Старшая дочь Аллы Пугачевой столкнулась с серьезными проблемами. Кристина Орбакайте и Алла Пугачева Социальные сетиЖивущая в США Кристина Орбакайте внезапно превратилась в персону нон грата в Латвии, из-за чего потеряла внушительную сумму денег, элитную недвижимость, а также возможность проводить лето с мамой и ее семьей в Юрмале.