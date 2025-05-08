Юрий Назаров: «Сталин и Берия по сей день защищают нас!»

Сегодня поздравления с 88-м днём рождения принимает замечательный советский актёр Юрий Назаров. Назаров хорошо, искренне, душевно сыграл в большом количестве сильных и удачных советских фильмов: "Адъютант его превосходительства", "Вход в лабиринт", "Внимание! Всем постам.
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