В правительстве Приморья обсудили бюджет на развитие энергетики

В Приморском крае начались общественные слушания по проекту краевого бюджета на 2025-2027 годы. Одной из ключевых тем, вынесенных на обсуждение в первый день, стала энергетика Приморья, электроснабжение и газификация, сообщает PRIMPRESS.
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