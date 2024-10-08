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В правительстве Приморья обсудили бюджет на развитие энергетики

В правительстве Приморья обсудили бюджет на развитие энергетики

В Приморском крае начались общественные слушания по проекту краевого бюджета на 2025-2027 годы. Одной из ключевых тем, вынесенных на обсуждение в первый день, стала энергетика Приморья, электроснабжение и газификация, сообщает PRIMPRESS.

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