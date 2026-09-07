«Де-факто банкрот»: лидер АдГ назвала Мерца худшим канцлером

Из-за никчемной финансовой политики канцлера Фридриха Мерца ФРГ де-факто банкрот. Об этом заявила лидер и создатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.
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