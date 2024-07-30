В Париже снова обокрали участников Олимпиады

В Париже обокрали участников Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает Le Parisien. Согласно информации, у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро.