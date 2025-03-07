Avia.pro - СМИ Осень 2024 года в Рубцовске обернулась трагедией, от которой до сих пор содрогается весь город.
Угрозы и попытки откупиться, до сих пор не могут посадить мажора, переехавшего девушку
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Наше неподкупное следствие и самый справедливый суд в мире!
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22 час.
АС
Александр Сысоев
Пора выпускать из тюрем профессиональных киллеров с обязательством, что они будут убивать подобных отморозков.
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21 час.
АЕ
Анна Егорова
Правильно сказали! Нужно всех профессиональных киллеров брать на службу внештатными сотрудниками в МВД, чтобы отстреливали подобных гадов тихо, без свидетелей, чтобы они не успели подкупить следствие и суд, которые их отмажут от наказания.
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19 час.
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