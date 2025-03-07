Угрозы и попытки откупиться, до сих пор не могут посадить мажора, переехавшего девушку

Пора выпускать из тюрем профессиональных киллеров с обязательством, что они будут убивать подобных отморозков.

АЕ

Анна Егорова

Правильно сказали! Нужно всех профессиональных киллеров брать на службу внештатными сотрудниками в МВД, чтобы отстреливали подобных гадов тихо, без свидетелей, чтобы они не успели подкупить следствие и суд, которые их отмажут от наказания.