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Артюхин о СКА: «Хотят сделать баланс между молодостью и опытными игроками – неплохо получается. Но можешь вылететь из плей-офф из-за нюансов, даже если у тебя классная команда»

В петербургский клуб перешли нападающие Евгений Кузнецов, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, а также Никита Зайцев.

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