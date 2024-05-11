Наступление ВС РФ на Харьковском направлении успешно развивается

В течение 10 мая штурмовые подразделения российских войск взяли под свой контроль населенные пункты Стрелечья и Плетеневка, опушку «Леса Щеблякова» и курган «Могила-Черная» в 3,5 км от Волчанска на Харьковщине.
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