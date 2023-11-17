"Сибирь" проиграла магнитогорскому "Металлургу" в овертайме на домашней арене

"Металлург" из Магнитогорска является лидером Восточной конференции.Вечером в четверг, 16 ноября, хоккеисты клуба "Сибирь" на домашней арене проиграли "Металлургу" из Магнитогорска в овертайме со счётом 2:3.
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