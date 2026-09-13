Кушнер заявил об успешном результате поездок в Москву и Киев

Поездки спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев дали конкретный результат: Вашингтон сформулировал следующие шаги для переговоров по завершению конфликта и подготовил новые идеи к возможной трёхсторонней встрече.