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Мировое обозрение

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Кушнер заявил об успешном результате поездок в Москву и Киев

Кушнер заявил об успешном результате поездок в Москву и Киев

Поездки спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев дали конкретный результат: Вашингтон сформулировал следующие шаги для переговоров по завершению конфликта и подготовил новые идеи к возможной трёхсторонней встрече.

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