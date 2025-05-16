Sony заявила, что осознает риск запуска Marathon, оценив неоднозначную репу...

Sony заявила, что осознает риск запуска Marathon, оценив неоднозначную репутацию в жанре игр-сервисовПосле того, как в прошлом году директор Marathon покинул Bungie, появились сообщения о том, что разработка игры идет не совсем по плану.
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