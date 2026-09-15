В Пентагоне подсчитали расходы на войну с Ираном

Военный конфликт с Ираном по состоянию на 1 августа 2026 года обошелся Пентагону примерно в 38 миллиардов долларов, следует из нового доклада Бюджетного управления конгресса США.
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