Hip-Hop шоу, фестиваль красок Холи – куда сходить уссурийцам в праздничные выходные

Hip-Hop шоу, фестиваль красок Холи – куда сходить уссурийцам в праздничные выходные

День России приготовил трехдневные выходные и калейдоскоп праздничных затей. В различных точках города уссурийцев ожидают развлечения на любой вкус.

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