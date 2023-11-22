Прогноз: в 2023 году выдачи ипотеки на ИЖC достигнут рекордных 440 млрд рублей

ВТБ актуализировал* прогноз по динамике кредитования частного строительства в 2023 году. По новой оценке банка, объем выдач ипотеки на ИЖС достигнет 440 млрд рублей, что более чем втрое превзойдет результат прошлого года и станет новым рекордом для сегмента.