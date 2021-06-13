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Крымская реальность и пустая болтовня в киевской цирюльне

Крымская реальность и пустая болтовня в киевской цирюльне

За первые пять месяцев этого года Крым посетили почти два миллиона туристов и это только начало Скоро наступит традиционный туристический сезон, хотя пока купаться ещё холодновато — море в этом году из-за прохладной весны прогревается медленнее.

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