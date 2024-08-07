Харрис заявила, что собирается победить Трампа на выборах президента в ноябре

Вице-президент США Камала Харрис, претендент на выдвижение в главы государства от Демократической партии, уклонилась от призывов к аресту бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, передает Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии