Политика как он...
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Харрис заявила, что собирается победить Трампа на выборах президента в ноябре

Харрис заявила, что собирается победить Трампа на выборах президента в ноябре

Вице-президент США Камала Харрис, претендент на выдвижение в главы государства от Демократической партии, уклонилась от призывов к аресту бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, передает Associated Press.

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