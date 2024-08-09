В Приморском (Крым) раскурочили новую набережную в поисках источника нечистот

Несмотря на масштабные ремонтные работы найти место сброса сточных вод пока не удалось. О чрезвычайном происшествии сообщил глава Феодосии Игорь Ткаченко, в чей административный округ входит поселок Приморский: «Для поиска источника сброса проведена проверка ближайших объектов, канализационной кнасосной станции на территории школы, вскрышные работы на возможном месте расположения ливневки.