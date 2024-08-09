В Приморском (Крым) раскурочили новую набережную в поисках источника нечистот

Несмотря на масштабные ремонтные работы найти место сброса сточных вод пока не удалось. О чрезвычайном происшествии сообщил глава Феодосии Игорь Ткаченко, в чей административный округ входит поселок Приморский: «Для поиска источника сброса проведена проверка ближайших объектов, канализационной кнасосной станции на территории школы, вскрышные работы на возможном месте расположения ливневки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии