Что поесть и что купить на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фестиваль «Зима в Москве» дарит москвичам и гостям столицы возможность проводить много времени на свежем воздухе, наслаждаясь нарядной столицей, и участвовать в многочисленных творческих, спортивных и праздничных мероприятиях в рамках «Путешествия в Рождество».