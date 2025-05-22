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Царьград

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Украина: массовые отчисления студентов ради мобилизации в ВСУ

Украина: массовые отчисления студентов ради мобилизации в ВСУ

На Украине массово отчисляют студентов старших курсов мужского пола. По сообщению военного эксперта Андрея Марочко, это может быть связано с намерением властей повысить мобилизационный потенциал страны для пополнения ряда Вооруженных Сил Украины.

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