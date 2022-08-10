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Возвращение Кордобы в Бундеслигу маловероятно из-за зарплаты в «Краснодаре» – более 3 млн евро в год. Для «Кельна» это слишком много

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба вряд ли перейдет в «Кельн». Несмотря на желание 29-летнего игрока вернуться в Бундеслигу, его зарплата является проблемой для этого.

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