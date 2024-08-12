Политика как он...
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Политика как она есть

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    Молодец. Пукнул в своих и облегчился, сидя на диване.Названы фигуранты...
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Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

Эксперт Комитета Госдумы по обороне, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что власти Украины решили атаковать Курскую область, граничащую с Сумской областью, в расчете на милитаризацию «нелояльного» украинского региона.

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