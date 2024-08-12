Стало известно, почему ВСУ атаковали Курскую область

Эксперт Комитета Госдумы по обороне, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что власти Украины решили атаковать Курскую область, граничащую с Сумской областью, в расчете на милитаризацию «нелояльного» украинского региона.
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