Эксперты объяснили рост спроса на жилье в Москве

В феврале спрос на жилье в Москве увеличился, превысив показатели аналогичного месяца 2024-го. Число сделок с готовым жильем выросло в годовом выражении на 13%, а на рынке строящейся недвижимости — на 63%, следует из информации компании «Метриум», с которой ознакомились «Известия» 20 марта.