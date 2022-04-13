Доход "Транснефти" от энергосберегающих мероприятий за 3 месяца составил 4,6 млн рублей

"Транснефть – Дружба" в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в первом квартале текущего года сэкономило 1,3 млн кВт*ч электроэнергии, или 108 тонн условного топлива, следует из сообщений компании.
"Транснефть – Дружба" в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в первом квартале текущего года сэкономило 1,3 млн кВт*ч электроэнергии, или 108 тонн условного топлива, следует из сообщений компании.
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