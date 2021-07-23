Отступать некуда. Россия наконец сделает то, в чём её обвинял Запад

ЗанозаПолитикаОтступать некуда. Россия наконец сделает то, в чём её обвинял Запад "Мы больше не отступаем!" – воскликнул Владимир Соловьёв, прочитав статью Президента и письмо Патриарха.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАИАндрей Ивановкогда будут дела , тогда и посмотрим , а пока одно бла-блаПавел КЕсли чинуши-коррупционеры опять всё не исковеркают.ВСВладимир СироткинНаш пропогандон готов лично грудью встать на защиту. Только хотелось бы понять КОГО он будет защищатьДокукин АлексейИнтерсно было бы узнать, кто такой ВАШ пропагандон. Гордон или Зеленский?Комментировать
Свежие комментарии