Заноза

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Отступать некуда. Россия наконец сделает то, в чём её обвинял Запад

Отступать некуда. Россия наконец сделает то, в чём её обвинял Запад

"Мы больше не отступаем!" – воскликнул Владимир Соловьёв, прочитав статью Президента и письмо Патриарха.

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Андрей Иванов
когда будут дела , тогда и посмотрим , а пока одно бла-бла
Павел К
Если чинуши-коррупционеры опять всё не исковеркают.
Владимир Сироткин
Наш пропогандон готов лично грудью встать на защиту. Только хотелось бы понять КОГО он будет защищать
Докукин Алексей
Интерсно было бы узнать, кто такой ВАШ пропагандон. Гордон или Зеленский?

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