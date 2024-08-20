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В Германии подняли вопрос о влиянии антироссийских санкций на экономику страны

В Германии подняли вопрос о влиянии антироссийских санкций на экономику страны

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кристина Баум обратилась к правительству ФРГ с вопросом о последствиях антироссийских санкций для экономики Германии.

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Комментарии
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Eduard
Их санкции вообще незаконные.Не имеет права Европа вмещиваться вдела других стран,судить,осуждать.Причем пепеворот Европой на Украине проведен,это преступление.Как преступники могут судить других вообще?
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14 час.
Eduard
Над Украиной сбили самолет ЕС,а они помогают?
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14 час.
Eduard
Ответ Правительства:&quot;Как передавали деньги немцев Украине так и будим передавать,это же не наши!&quot;
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14 час.

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