Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кристина Баум обратилась к правительству ФРГ с вопросом о последствиях антироссийских санкций для экономики Германии.
В Германии подняли вопрос о влиянии антироссийских санкций на экономику страны
Комментарии
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Eduard
Их санкции вообще незаконные.Не имеет права Европа вмещиваться вдела других стран,судить,осуждать.Причем пепеворот Европой на Украине проведен,это преступление.Как преступники могут судить других вообще?
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14 час.
Eduard
Над Украиной сбили самолет ЕС,а они помогают?
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14 час.
Eduard
Ответ Правительства:"Как передавали деньги немцев Украине так и будим передавать,это же не наши!"
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14 час.
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