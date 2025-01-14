Какие дороги в Смоленске собираются привести в порядок в 2025 году?

13 января губернатор Василий Анохин провел пресс-конференцию с журналистами. Глава региона поделился планами ремонта транспортных артерий Смоленска, а также объяснил, почему в новом году было решено перейти на метод карт.
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