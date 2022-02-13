15 фото кота Винсента, который вырос гигантским и обзавелся собачьим характером

Этот большой мальчик постепенно собирает толпу фанатов в соцсетях, и неудивительно, ведь не всем котам удается так грациозно выглядеть и иметь к тому же собачьи повадки.
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