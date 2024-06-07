В Москве освящен храм Христа Спасителя Торжественное освящение Храма Христа Спасителя, совпавшее с днем коронации императора Александра III, состоялось 7 июня 1883 года.
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В Москве освящен храм Христа Спасителя Торжественное освящение Храма Христа Спасителя, совпавшее с днем коронации императора Александра III, состоялось 7 июня 1883 года.
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