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Trump Suggests He May Restart Bombing Yemen

Trump Suggests He May Restart Bombing Yemen

Trump Suggests He May Restart Bombing Yemen Authored by Dave DeCamp via AntiWar.com, President Trump on Tuesday suggested he could restart a bombing campaign in Yemen in response to the Houthis, officially known as Ansar Allah, enforcing a blockade on the Red Sea.

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