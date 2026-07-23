Trump Suggests He May Restart Bombing Yemen Authored by Dave DeCamp via AntiWar.com, President Trump on Tuesday suggested he could restart a bombing campaign in Yemen in response to the Houthis, officially known as Ansar Allah, enforcing a blockade on the Red Sea.
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