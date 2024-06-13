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В Калуге разыскивают 70-летнюю женщину

В Калуге разыскивают 70-летнюю женщину

В Калуге ведутся поиски без вести пропавшей женщины, сообщили в отряде "ЛизаАлерт" вечером 12 июня. 70-летняя Людмила Константиновна #Копейкина (Лыгина) исчезла в Калуге 11 июня, с тех пор её местоположение неизвестно.

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