В Калуге разыскивают 70-летнюю женщину

В Калуге ведутся поиски без вести пропавшей женщины, сообщили в отряде "ЛизаАлерт" вечером 12 июня. 70-летняя Людмила Константиновна #Копейкина (Лыгина) исчезла в Калуге 11 июня, с тех пор её местоположение неизвестно.