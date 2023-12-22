Час расплаты пробил и Россия с процентами возвращает своё. Путин перевозит промышленность ЕС в Россию

Набиуллина тут при чем?Вы же хотели дать каждому ребенку по 10 тыс руб,каждому медику в Красной зоне по 27 тыс руб/мес.18 трлн пролетают мимо ФНС без налогов.Что делать,где взять деньги детям и медикам?Напечатать.Напечатали,что МВФ расстроили.Ежемесячно ЦБ РФ дает агрегаты денежной массы Мо,М1,М2.Их не заработали,напечатали. 1 купюра обходится в 2 руб.Хотите еще денег.Напечатают дешево.

Vasily Golov

- Денежная масса (агрегат М2) в РФ в ноябре 2023 года увеличилась на 1,6%, ЦБ отмечает, что прирост денежного агрегата М2 в ноябре главным образом был обеспечен увеличением средств на срочных депозитах населения, годовой темп прироста которых в ноябре продолжил возрастать и, по оценкам, составил 31,9%.Объем наличных денег (М0) в ноябре сократился на 2,0% после снижения на 0,8% в октябре. Годовой темп прироста наличных денег (М0) снизился до 14,4% на 1 декабря после 17,3% на 1 ноября. В то же время объем денежного агрегата М1 в ноябре уменьшился на 1,5% после снижения на 0,7% в октябре, а его годовой темп прироста снизился к 1 декабря до 15,5% с 17,7% на 1 ноября.