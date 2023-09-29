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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России. «Ростов» примет «Урал», «Спартак» сыграет с «Крыльями» в воскресенье

Чемпионат России. «Ростов» примет «Урал», «Спартак» сыграет с «Крыльями» в воскресенье

В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом», «Локомотив» встретится дома с «Пари НН», «Краснодар» будет противостоять «Рубину», ЦСКА примет «Балтику».

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