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"В едином стиле". В Барнауле утвердили дизайн новых остановочных павильонов

"В едином стиле". В Барнауле утвердили дизайн новых остановочных павильонов

Каждый павильон будет оснащен вывеской с названием остановки, урнами и наружной информационной конструкцией В Барнауле в рамках проекта туристского кода центра краевой столицы обновят остановочные павильоны, сообщает мэрия.

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