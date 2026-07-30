"В едином стиле". В Барнауле утвердили дизайн новых остановочных павильонов

Каждый павильон будет оснащен вывеской с названием остановки, урнами и наружной информационной конструкцией В Барнауле в рамках проекта туристского кода центра краевой столицы обновят остановочные павильоны, сообщает мэрия.
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