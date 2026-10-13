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МОСИНФОРМ

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Владимир Ефимов: в столице 14 октября начнется прием заявок на фотоконкурс «Москва. Архитектура времени»

Владимир Ефимов: в столице 14 октября начнется прием заявок на фотоконкурс «Москва. Архитектура времени»

В Москве начался прием заявок на городской фотоконкурс «Москва. Архитектура времени», участники которого смогут отразить архитектурное разнообразие Москвы в фотографии и продемонстрировать изменения городской среды и формирование нового облика столицы.

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