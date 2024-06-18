Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

НАТО спешит вооружить и профинансировать Украину на десятки миллиардов, чтобы успеть до возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США, заявил в соцсети X* французский политик Флориан Филиппо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии