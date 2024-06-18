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Аргументы и Факты

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Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

НАТО спешит вооружить и профинансировать Украину на десятки миллиардов, чтобы успеть до возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США, заявил в соцсети X* французский политик Флориан Филиппо.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НАТО вооружает Украину?.... Да... ХВОСТ руководит СОБАКОЙ?
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