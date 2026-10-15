Президент поручил правительству проработать механизмы отложенного инвестиционного налогового вычета. Это реальная поддержка бизнеса, но нужно найти баланс с бюджетом и ускорить технологическое развитие страны.
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