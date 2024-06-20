Россия раскрыла нового союзника в Азии: какие соглашения уже заключены

Владимир Путин отправился с государственным визитом в Социалистическую республику Вьетнам. Президент России провел переговоры с главой государства То Ламом, стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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