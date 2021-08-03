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Ученые выяснили, что упражнения улучшают здоровье за счет изменений в ДНК

Ученые выяснили, что упражнения улучшают здоровье за счет изменений в ДНК

Исследование проводилось с участием здоровых молодых людей.Многие знают, что регулярные физические упражнения снижают риск развития практически всех хронических заболеваний, но до недавнего времени ученые точно не знали, как именно это происходит.

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