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Песков о ходе спецоперации: «Вы спросите, почему русские действуют так медленно? Потому что русские не ведут войну»

Песков о ходе спецоперации: «Вы спросите, почему русские действуют так медленно? Потому что русские не ведут войну»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал интервью журналистом одного из телеканалов Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

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