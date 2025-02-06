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Закон, порядок, государство

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Глава МЧС России Александр Куренков представил нового помощника

Глава МЧС России Александр Куренков представил нового помощника

Новым помощником руководителя спасательного ведомства назначен Юрий Мезинов.Юрий Геннадьевич окончил Ростовский государственный строительный университет и начинал трудовую деятельность пожарным, работал начальником караула и инспектором госпожнадзора МЧС России в Ростовской области.

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