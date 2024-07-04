Вспомнила о своих интересах: Дженнифер Гарнер больше не желает мирить Аффлека и Лопес

Интерес Гарнер к Аффлеку оказался не бескорыстным. Дженнифер Гарнер не хочет больше мирить Аффлека с женой LEGION-MEDIA52-летней Дженнифер Гарнер досталась странная роль в конфликте ее бывшего мужа Бена Аффлека с его нынешней супругой Дженнифер Лопес.
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