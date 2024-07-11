TVLine Items: Renée Zellweger’s Max Series, Amazon Casts Muhammad Ali and More

Renée Zellweger has 12 Months to Live in her latest TV role. The actress will star in and executive-produce an adaptation of James Patterson and Mike Lupica’s book, which is currently in development at Max under the name Jane Smith, our sister site Variety reports.
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