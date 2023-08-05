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Бывший президент Польши пообещал жителям Белоруссии наступление «дня свободы»

Бывший президент Польши пообещал жителям Белоруссии наступление «дня свободы»

Бывший президент Польши Лех Валенса обратился к жителям Белоруссии и заявил, что, несмотря на то, что население этой страны в настоящее время якобы испытывает многочисленные страдания, их скоро будет ждать "времена свободы, справедливости и мира".

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АЛ
Александр Львов
Лях,ты,ни чего не попутал?Скоро вернётесь под крыло РФ,тогда и узнаешь цену свободы!!¡
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