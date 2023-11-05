БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Суд над пророссийской чешской учительницей продолжается ﻿

Суд над пророссийской чешской учительницей продолжается ﻿

Чешские зарисовкиЧехия перестала быть скучной Началось всё весной 2022 года с того, что в одной из пражских начальных школ учительница Мартина Беднаржова во время урока «распространяла возмутительную дезинформацию».

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Молодец учительница Марина Беднаржова. Надо детям знать правду.
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