В Госдуме предложили создать сервис для жалоб на незаконные базы персональных данных

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с заместителем Председателя Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать на «Госуслугах» отдельный сервис для жалоб на незаконные базы персональных данных и сервисы «пробива».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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