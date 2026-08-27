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В Госдуме предложили создать сервис для жалоб на незаконные базы персональных данных

В Госдуме предложили создать сервис для жалоб на незаконные базы персональных данных

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с заместителем Председателя Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать на «Госуслугах» отдельный сервис для жалоб на незаконные базы персональных данных и сервисы «пробива».

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