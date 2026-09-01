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Царьград

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Мобилизация в России, осень-2026: Генерал Липовой ответил на все тревожные вопросы

Мобилизация в России, осень-2026: Генерал Липовой ответил на все тревожные вопросы

Возможная мобилизация в России осенью-2026 снова обсуждается на фоне новых слухов. Генерал Липовой ответил на тревожные вопросы и пояснил, нужна ли стране новая волна.

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